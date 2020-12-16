Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.
16.12.2020 19:35
Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.
Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 5 bin 960 oldu, 29 bin 922 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 691 bin 113'e yükseldi. - Son Dakika
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