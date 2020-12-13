Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. - Son Dakika

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

13.12.2020 19:15
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi., System.String[]

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. - Son Dakika


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