Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
13.12.2020 19:15
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi. - Son Dakika
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