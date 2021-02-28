Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
28.02.2021 19:05
Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1191 oldu, 6 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 572 bin 234'e yükseldi. - Son Dakika
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