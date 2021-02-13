Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.
13.02.2021 20:15
Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1235 oldu, 7 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 468 bin 419'a yükseldi. - Son Dakika
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