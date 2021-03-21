Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
21.03.2021 19:17
Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1568 oldu, 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi. - Son Dakika
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