Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
22.03.2021 21:03
Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1644 oldu, 19 bin 494 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 844 bin 681'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Küçücük kızı taciz eden yaşlı adam, mahalleliyi ayağa kaldırdı Orlando Bloom'dan cinsel hayatıyla ilgili samimi itiraf Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 47 zam Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı AK Partili Bülent Turan'dan Ayasofya İmamı'na tepki: Bu mecrada olmanızın kimseye faydası yok Futbol sahalarında böylesi çok az görülür! Attığı gol izleyenlerin ağzını açık bıraktı