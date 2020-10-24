Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.
24.10.2020 19:03
Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1699 oldu, son 24 saatte 1573 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 313 bin 93'e yükseldi. - Son Dakika
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