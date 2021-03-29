Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi. - Son Dakika

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