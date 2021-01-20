Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi
20.01.2021 20:05
Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu, 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi - Son Dakika
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