Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 2 bin 311 oldu, 22 bin 674 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası sona erdi, iyileşen sayısı 3 milyon 105 bin 350'ye yükseldi. - Son Dakika

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