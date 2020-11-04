Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
04.11.2020 19:05
Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 2 bin 464 oldu, son 24 saatte 1841 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 330 bin 665'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı ABD'nin yeni başkanını belirleyecek seçimde Michigan eyaletinde Biden öne geçti Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü