Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya...
16.05.2021 20:39
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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