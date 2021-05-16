Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya...

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 oldu, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

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