Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e...
14.05.2021 19:29
Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 2 bin 670 oldu, 37 bin 261 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 894 bin 24'e... - Son Dakika
Son Dakika Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Nemrut Krater Gölü'nün yakınlarda bulunan kardeş ayıları sevenlere uzmandan uyarı geldi: Artık yavru değiller, yaklaşmayın Uzun yıllar sonra ilk kez İzmir'de kurt görüntülendi Dernek başkanı, hacamata gelen kadınları taciz etti Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Yaraladığı kişileri hastaneye götürmeye gelenleri de affetmedi! 3 ölü, 2 yaralı Sokakta rastgele ateş açtı, ardından kendini karnından vurarak intihar etti Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Uğurcan Çakır, Trabzonspor'da son maçına çıkıyor