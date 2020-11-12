Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi. - Son Dakika

Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

12.11.2020 19:33
Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi., System.String[]

Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağır hasta sayısı 3 bin 230 oldu, son 24 saatte 2 bin 181 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 346 bin 794'e yükseldi. - Son Dakika


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