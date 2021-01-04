Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. - Son Dakika

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