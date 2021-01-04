Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.
04.01.2021 19:27
Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.
Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 3 bin 522 oldu, 9 bin 896 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 146 bin 430'a yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Güvenlik görevlisi, portakal ağacına iple asılı halde ölü bulundu Çay kenarında balık tutan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı erkek cansız bedeni buldu Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde son bir haftada vaka sayısı 5 kat arttı 13 gündür kayıp olarak aranan genç kadın, soğuktan donarak ölmüş Turistik tatil sitesinde iğrenç olay! Yönetim kurulu başkanı, muhasebeciyi taciz etti Türkiye'de de görülen koronavirüs mutasyonunun 20 yaş ve altındaki gençleri daha fazla etkilediği ortaya çıktı Türkiye'ye gözdağı! Prens Selman talimat verdi: Yunan pilotların kullanacağı F-15'ler Suda Üssü'ne inecek Pınar Gültekin'in acılı babası hakime kızıp, "Bu duruşma benim için bitmiştir" diyerek salonu terk etti