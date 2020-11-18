Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
18.11.2020 19:03
Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 3 bin 742 oldu, son 24 saatte 2 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 361 bin 655'e yükseldi. - Son Dakika
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