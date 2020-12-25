Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.
25.12.2020 19:17
Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi. - Son Dakika
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