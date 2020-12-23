Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
23.12.2020 19:35
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi.
Politika, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika İngiltere'de koronavirüsün tehlikeli bir mutasyonu daha tespit edildi Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti Bilim Kurulu toplantısının neden ertelendiği ortaya çıktı! Ankara'da aşı hareketliliği Kadıköy'de dev maç golle başladı! Yıldız futbolcu, topu ağlara gönderdi Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı: 2022'ye kadar sürü bağışıklığı sağlanamaz Her yerde aranan liseli Elif Eylül, 28 gün sonra bulundu İclal Aydın'ın 18 yaşındaki kızı Zeynep Lal, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı Koronanın 17 farklı mutasyonuna rastlanan Almanya'da cansız bedenler krematoryumda yakılmaya başlandı