Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
07.12.2020 19:37
Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Fransız yıldız Paul Pogba, Manchester United'dan ayrılıyor Türkiye'ye yaptırımın görüşüleceği AB Liderler Zirvesi öncesi peş peşe açıklamalar: Durum daha da kötüleşti Acun Ilıcalı: Comolli, Ali Koç'un 1,5 yılını çaldı 4 çocuk annesi kadın, kendini iple tavana asarak canına kıydı 18 yaşındaki genç kız, kayınpederi ile tartıştıktan sonra intihar etti İngiltere'de Pfizer'in BioNTech'le geliştirdiği koronavirüs aşısı yarın yapılmaya başlanacak Eski eşini ve 2 kızını öldürmüştü! Erzurum'daki katliamla ilgili kahreden gerçek ortaya çıktı Koronavirüse karşı tedbirleri en üst seviyeye çıkaran Ajda Pekkan, evine misafir kabul etmiyor