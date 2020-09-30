Ağır kayıplar veren Ermeni birlikleri, savunma mevzilerinden kaçtı - Son Dakika

Ağır kayıplara uğrayan Ermeni birlikleri, savunma mevzilerini bırakıp kaçtı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Terter'in Tonaşen köyündeki Ermeni taburu askerlerinin bulundukları mevkileri bırakıp kaçtığını belirtti.

Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin 18. Motorize Tümeninin 41. Alayının komuta mıntıkası nokta atışıyla vuruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası Ermeni askerleri arasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu ve alay komutanlığının yaralıların tahliyesi için yardım istediğini açıkladı. - BAKÜ