Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı - Son Dakika

Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı

Son Güncelleme: 18.09.2023 23:32

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinde ölü bulunan Ali Gökçay'ın ağır kilosu sebebiyle cenazesi yük asansörü ile apartmandan indirildi. Gökçay'ın bir süredir hastalıkla mücadele ettiği ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, evinde ölü bulunan 43 yaşındaki Ali Gökçay ağır kilosu nedeniyle yük asansörü ile evinden çıkarıldı.

Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı

KÖTÜ KOKU İHBARINA GELEN EKİPLER CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI

Olay, bugün saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Gar Sokak üzerinde meydana geldi. Mahalle sakinleri gelen kötü kokular nedeniyle polisi aradı. Eşi şehir dışında olan ve bir süredir evinde tek başına ikamet eden Ali Gökçay yaşadığı evde yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı

CENAZESİ, ÖZEL BİR FİRMAYA AİT YÜK ASANSÖRÜ İLE İNDİRİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Gökçay'ın birkaç gün önce hayatını kaybettiğini belirledi. Gökçay'ın cenazesi ağır kilosu sebebiyle apartmanın merdivenlerinden indirilmeyince, özel bir firmaya ait yük asansörü getirtildi. Gökçay'ın cansız bedeni, balkona yanaştırılan yük asansörü ile taşınarak indirildi.

Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı

YAKINLARI ÜZÜNTÜLÜ ANLAR YAŞADI

Taşıma esnasında talihsiz adamın yakınları üzüntülü anlar yaşarken, cenaze otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gökçay'ın bir süredir çeşitli hastalıklardan dolayı tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağır kilolu adamın evinden çıkarılması yük asansörü ile yapıldı - Son Dakika
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