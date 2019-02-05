Ağır Kış Şartlarına Rağmen Gümüşhane Yaylalarında Terörle Mücadele Operasyonları Sürüyor
22 dakika önce
Ağır kış şartlarına ve karla kaplı yaylalara rağmen Gümüşhane kırsalında terörle mücadele operasyonları sürüyorGümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürtün ilçesi Deregöze ve Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan;
Ağır kış şartlarına ve karla kaplı yaylalara rağmen Gümüşhane
kırsalında terörle mücadele operasyonları sürüyor
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kürtün
ilçesi Deregöze ve Süme Mahallesi sınırları içerisinde bulunan; Deregöze, Seyitali, Kazmaköy, Küçükköy
, Geriş, Karakaya
, Kefli ve Damlı-Sazalan yaylalarında kış operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda boşaltılan yayla evlerinde, emniyet asayiş açısından ve bölücü terör örgütü mensuplarının bölgede tespiti amacıyla aramalar yapıldı. Operasyonların aralıksız sürdüğü bildirildi. - GÜMÜŞHANE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı
Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü