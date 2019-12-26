Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (3) - Son Dakika

Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (3)

6 saat önce

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir okulun bulunduğu bölgede yayılan ağır kokudan etkilenen yaklaşık 30 öğrenci, hastanelerde tedavi altına alındı.

Özlüce Mahallesi'ndeki Meral-Muammer Ağım Ortaokulunun bahçesinde kokuyu hisseden bazı öğrenciler, durumu öğretmenlerine bildirdi.

Çocukların rahatsızlanması üzerine okula polis, sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlileri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Şehir hastanelerine kaldırılan yaklaşık 30 öğrencinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bir süre bahçede bekleyen öğrenciler, daha sonra sınıflara alındı.

Ağır kokunun kaynağının tespit edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

Ağır kokudan etkilenen öğrenciler hastaneye kaldırıldı (3)

Bursa, Polis, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:43 Kaynak: AA
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