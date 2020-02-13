Ağır Romantik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağır Romantik - Son Dakika

Ağır Romantik

6 saat önce

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

"Ağır Romantik"

Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat, Semra Dinçer, Gazanfer Ündüz ve Servet Pandur'un başrollerinde oynadığı "Ağır Romantik" adlı filmi Deniz Denizciler yönetti.

Romantik komedi türündeki film, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen genç bir kız ile ona karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan bir gencin hikayesini odağına alıyor.

Ağır Romantik

Servet Pandur, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Reuters: AB, vergi konusunda adım atmayan Türkiye'yi kara listeye almayı erteleyecek
'Robin Hood' bu kez Diyarbakır'da ortaya çıktı 30 bin kişiyi dolandırdığı için kırmızı bültenle aranan ikinci 'Tosuncuk' yakalandı Son dakika: Hulusi Akar: İdlib'e ilave birlikler gönderiyoruz

Son Dakika Haberleri
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı
14:39 Ünlü isimler, Kadir Şeker'in aleyhine konuşan kadına tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 16:45:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağır Romantik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]