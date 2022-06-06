Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük - Son Dakika
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Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük

06.06.2022 11:26

Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasının 85 yıl önce temellerinin atılmasıyla adı duyulan ve o dönemde 13 haneli bir mahalleyken zamanla kente dönüşen Karabük, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikasının 85 yıl önce temellerinin atılmasıyla adı duyulan ve o dönemde 13 haneli bir mahalleyken zamanla kente dönüşen Karabük, ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla başlatılan ulusal sanayileşme hamlesi kapsamında 1937'de Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) kurulmasıyla Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli Karabük Mahallesi'nin kaderi değişti.

KARDEMİR tarafından hayata geçirilen fabrikayla Türkiye'nin ilk ağır sanayisinin temeli atılmış oldu. Fabrikanın faaliyete geçmesiyle göç almaya başlayan mahallede, aynı yıl belediye teşkilatı kuruldu. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak, 1953'te Zonguldak iline bağlı bir ilçe olan Karabük, gelişim ve büyümesini 1995 yılına kadar hızla sürdürdü.

6 Haziran 1995'te Çankırı'dan Ovacık ve Eskipazar ile Zonguldak'tan Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerini de bünyesine alarak Türkiye'nin 78. ili olan Karabük, aradan geçen zaman içinde yaklaşık 300 bin nüfusa ulaştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocak-mayıs döneminde 206 milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştiren Karabük, başta çelik olmak üzere makine ve aksamları, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik ve elektronik ürünleri sektörlerinde ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Kentin ihracatında yüzde 85'lik oranla çelik sektörü başı çekiyor.

Her yıl 6 Haziran'da "Cumhuriyet Kenti" sloganıyla il oluşunu kutlayan, alın teri, emek ve dayanışmanın sembol şehirleri arasında yer alan "işçi kenti" Karabük'ün il oluşunun üzerinden 27 yıl geçti.

"Karabük, ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek"

Vali Fuat Gürel, AA muhabirine, Karabük'ün küçük mahalleyken kurulan demir çelik işletmeleriyle hızlı şekilde büyüyerek bölgenin en büyük kentlerinden biri haline geldiğini anlattı.

KARDEMİR'in Türkiye'nin ilk ağır sanayi hamlesi olduğunu vurgulayan Gürel, "Ülkemizin birçok yerinden insanlar göç ederek buraya çalışmaya geldi. Karabük böyle büyüyerek günümüze geldi. Şu anda Karabük sanayisi, eğitimi, orman ürünleri, doğası ve turizmiyle ülkemizin gelişmesine katkı sunmaktadır. Yeni kurulacak organize sanayi bölgeleriyle ülkemize katkı sunmaya devam edecektir." dedi.

Gürel, Karabük'te sanayi alt kültürü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sanayi kültürünün, ülkemizin birçok sanayisinin kurulmasında, gelişmesinde ve ülkemizin kalkınmasında çok büyük emekleri olmuştur. Karabük'ün ülkemize destek veren önemli şehirlerden biri olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Karabük'ü günümüze taşıyan Karabüklülere şükranlarımızı sunuyoruz. Karabük'ün kurulmasında ve il olmasında emeği geçen devlet büyüklerine şükranlarımızı sunuyoruz. Karabük, bölgemizin yıldızı olması dolayısıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sunmaya devam edecek."

Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük
Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük
Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük
Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağır sanayiyle mahalleden şehre dönüşen kent: Karabük - Son Dakika

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