Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna'da Eski dünya ağır siklet boks şampiyonları Vitali ve Wladimir Kliçko kardeşler, Rusya'ya karşı ülkelerini korumak için silahlandıklarını açıkladı.

"BUNU YAPMAK ZORUNDAYIM"

2014'ten bu yana Kiev Belediye Başkanı olan Vitali Kliçko savaşmaya hazır olduğunu söylerken, "Başka bir şansım yok, bunu yapmak zorundayım" dedi.

Bir dönem 'Bay Demir Yumruk' olarak anılan 50 yaşındaki Kliçko, Kiev'in ciddi bir tehdit altında olduğunu ve ana önceliğin şehrin yaşamsal altyapısını korumak için polis ve askeri güçlerle iş birliği yapmak olduğunu söyledi. Birçok sivilin savaşmaya hazır olduğunu belirten Kliçko, "Ukrayna'ya, ülkeme, halkıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA YEDEK ORDUSU İÇİN LİSTEYE ALINDI

Boksör kardeşlerden bir diğeri olan Wladimir Kliçko ise Ukrayna yedek ordusu için listeye alındığını ve ülkeye duyduğu sevgi nedeniyle onu savunacağını söyledi. Hesabından bir açıklama yayınlayan Kliçko, "Ukrayna halkı güçlüdür. Egemenlik ve barışa hasret duyan bir halk. Rus halkını kardeşi olarak gören bir halk" ifadelerini kullandı.