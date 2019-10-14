Son Dakika Haberleri: Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti
Son Dakika Genel Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

57 dakika önce

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti -Bölge halkı SMO askerlerini çoşkuyla karşıladıŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a takviye amaçlı Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Milli Suriye Ordusu birlikleri sevk edildi.

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

-Bölge halkı SMO askerlerini çoşkuyla karşıladı

ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Telabyad'a takviye amaçlı Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Milli Suriye Ordusu birlikleri sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/ YPG'den alınan Telabyad'a sınırın Türkiye tarafında bekleyen ağır silahlı SMO askerleri sevk edildi.

Takviye amacıyla gönderilen SMO birlikleri, Akçakale Gümrük binasından önce Telabyad Gümrüğü'ne ardından ise şehir merkezine doğru hareket etti

Gönderilen takviye birliklerinin kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerini tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde görev alması bekleniyor.

Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi
SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi Türkiye'de oynanacak Devler Ligi finali ile ilgili UEFA'dan açıklama: Yaptırım için erken Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 20:54:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağır silahlı SMO birlikleri takviye amaçlı Telabyad'a geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]