Son Dakika Haberleri: Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad'a geçti
Son Dakika Güncel Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad'a geçti

Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad'a geçti

31 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad'a takviye için Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgeye sevk edildi.

Ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri takviye için Tel Abyad'a geçti, System.String[]

Barış Pınarı Harekatı ile kontrolün sağlandığı Tel Abyad'a takviye için Türkiye tarafında hazır bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu birlikleri, bölgeye sevk edildi.


Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PYD/ YPG'den alınan Tel Abyad'a, sınırın Türkiye tarafında bekleyen ağır silahlı Suriye Milli Ordusu askerleri sevk edildi. Takviye amacıyla gönderilen birlikler, Akçakale gümrük binasından önce Tel Abyad gümrüğüne, ardından şehir merkezine doğru hareket etti.


Gönderilen takviye birliklerin kent merkezinde ve kırsalda gizlenen terör örgütü üyelerinin tespiti ve etkisiz hale getirilmesinde görev alması bekleniyor. - ŞANLIURFA

Barış Pınarı Harekatı, Suriye Milli Ordusu, Telabyad, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:12 Kaynak: İHA
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