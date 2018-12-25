Son Dakika Haberleri: Ağır Silahlı Yüzlerce Öso Askeri, Münbiç Sınırına Sevk Ediliyor - Cerablus'taki Öso Birlikleri...

Ağır Silahlı Yüzlerce Öso Askeri, Münbiç Sınırına Sevk Ediliyor - Cerablus'taki Öso Birlikleri...

20 dakika önce

- Ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri, Menbiç sınıra sevk ediliyor Cerablus'taki ÖSO birlikleri tekbirlerle Menbiç sınırına hareket etti Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı sürüyorCERABLUS - Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor.

- Ağır silahlı yüzlerce ÖSO askeri, Menbiç sınıra sevk ediliyor
Cerablus'taki ÖSO birlikleri tekbirlerle Menbiç sınırına hareket etti
Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlığı sürüyor

CERABLUS - Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları devam ediyor. Cerablus'ta bulunan yüzlerce ÖSO askeri, tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına doğru hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları sürüyor. Türkiye'den komanda, tank ve zırhlı birliklerinin Münbiç sınırına sevkiyatı sürerken Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan yaklaşık 40 araç ve yüzlerce ÖSO askeri tekbirler eşliğinde Münbiç sınırına hareket etti.
Ağır silahlı grubun, ağır kış koşullarına rağmen Münbiç sınırına sevkiyatı sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:47 Kaynak: İHA

Münbiç, Cerablus, Güncel
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