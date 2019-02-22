Son Dakika Haberleri: Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için imzalar atıldı

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için imzalar atıldı

1 saat önce

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için imzalar atıldı, System.String[]
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:45 

Helikopter, Ekonomi
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