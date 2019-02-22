Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri için imzalar atıldı
1 saat önce
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter Projesi Sözleşmesi imzalandı.
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) arasında Ağır Sınıf Taarruz Helikopter
Projesi Sözleşmesi imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:45
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