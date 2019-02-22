Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Ssb ile Tusaş Arasında İmzalandı.
1 saat önce
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı.
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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