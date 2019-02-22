Son Dakika Haberleri: Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Ssb ile Tusaş Arasında İmzalandı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Ssb ile Tusaş Arasında İmzalandı.

1 saat önce

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı.

Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, Ssb ile Tusaş Arasında İmzalandı., System.String[]
Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri Projesi Sözleşmesi, SSB ile TUSAŞ arasında imzalandı. Helikopterin ilk test uçuşunun 5 yıl sonra yapılması planlanıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:47 Kaynak: AA

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