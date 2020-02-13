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Ağır ticari, üs olmak için 'hafif destek' diyor
52 dakika önce
Ağır ticarideki büyük daralma sektörün üç derneğini bir araya getirdi, ortak zirvede net mesaj verildi: Toparlanma başladı, biraz destekle Avrupa'nın üretim üssü oluruz.
Ağır ticarideki büyük daralma sektörün üç derneğini bir araya getirdi, ortak zirvede net mesaj verildi: Toparlanma başladı, biraz destekle Avrupa'nın üretim üssü oluruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:59
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