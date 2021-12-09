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Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi - Son Dakika

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

09.12.2021 08:34
Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

Düzce'de jandarma trafik timleri karayollarından ağır tonajlı araç uygulaması yaptı.

Düzce'de jandarma trafik timleri karayollarından ağır tonajlı araç uygulaması yaptı. Yapılan denetimlerde 5 araç trafikten men edilirken bir sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü timleri, ağır tonajlı araçlara yönelik olarak

Düzce, Yığılca, Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi ve D-655 karayolunda uygulama yaptı. İlçe Jandarma Komutanlıklarının da destek verdiği uygulamalarda yük taşıyan kamyon, kamyonet ve iş makineleri denetlendi.

Yapılan kontrollerde 78 araç denetlenirken 5 araç trafikten men edildi. 1 Sürücünün ehliyetine el konulurken 8 araca da 4 bin 730 lira cezai işlem uygulandı. - DÜZCE

Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi
Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi
Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Tragger, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağır tonajlı 5 araç trafikten men edildi - Son Dakika


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