Ağır tonajlı araçlar saatlerdir yolun açılmasını bekliyor - Son Dakika

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Ağır tonajlı araçlar saatlerdir yolun açılmasını bekliyor

D-655 Karayolunda uzun tır kuyruğu oluştu

Tır sürücüsü Hasan Direk: "Hava koşulları bizi baya zorluyor"

DÜZCE - Düzce D-655 Karayolu Boğaziçi mevkiinde ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyince, sürücüler yol kenarına araçlarını park etti. Saatlerce bekleyen sürücüler Karayolları ekiplerinin bölgede yoğun bir çalışma yapmadığını ve saatlerdir beklediklerini belirttiler.

Düzce'de aralıklarla yağan kar yağışı akşam saatlerinde etkili oldu. Kısa süre içerisinde kent geneli beyaza bürünürken, Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Alay Komutanlığı ekipleri tarafından her iki şeritte de ağır tonajlı araçların geçişine izin vermedi. Saat 18.00'da ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan yolda kilometrelerce uzunluğunda tır ve kamyon kuyruğu oluştu. Bölgede bekleyen sürücüler saatlerdir yolun açılmasını bekliyor.

İstanbul'dan Karadeniz Ereğli'ye yolculuk yapan tır sürücüsü Hıdır Aktaş, "İstanbul'dan yola çıktım Karadeniz Ereğli'ye gidiyorum. Saat 18.00'dan beri buradayız. Düzce-Ereğli yolunu bir türlü açamadılar. Karayolları düzgün çalışmıyor. Karayolları'nın araçları gidiyor geliyor ancak yolun açıldığı yok. 4-5 tane araç yolu açamaz mı? Biz anlam veremiyoruz. 2,5-3 kilometrelik kuyruk oluştu burada. Üniversite kavşağına kadar araçlar sıra oldu. Çalışıyoruz diyorlar ama hiçbir gelişme yok. Burası yıllardır böyle" ifadelerini kullandı.

Ereğli'ye giden bir başka sürücü Hasan Direk ise, "2,5 saattir buradayım. Ekipler bırakmadı bizi. İstanbul'dan Ereğli'ye gidiyorum. Yolun açılmasını bekliyoruz. Hava koşulları da baya zorluyor bizi" şeklinde konuştu.