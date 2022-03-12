Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
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Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı

12.03.2022 18:07

Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı Karaman Belediyesi bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı Kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle 24 saattir ağır tonajlı araçlara kapalı olan Karaman-Mersin Karayolunun Sertavul Geçidi öğle saatlerinde...

Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman- Mersin yolu ulaşıma açıldı

Karaman Belediyesi bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı

KARAMAN - Kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle 24 saattir ağır tonajlı araçlara kapalı olan Karaman-Mersin Karayolunun Sertavul Geçidi öğle saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı. Karaman Belediyesi ise yolun açılmasını bekleyen tır sürücülerine kumanya ve meyve suyu dağıttı.

Karaman'da 2 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tip hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar fırtınası nedeniyle kapalı olan Karaman- Konya yolunun dün öğle saatlerinde açılmasının ardından bugün de Karaman-Mersin yolu ağır tonajlı araçlara yeniden açıldı. Bekleme yapan tırlar Karaman çıkışında uzun kuyruk oluşturdu. Araçlarında bekleyen tır şoförleri, yolun kar fırtınası nedeniyle kapalı olduğunu ve 24 saattir burada beklediklerini söyledi. Çanakkale'den aldıkları demirleri Mersin'de yapımı devam eden nükleer santrale götürdüklerini ifade eden sürücüler, 4 gündür yollarda olduklarını belirttiler. Karaman Belediyesi de yolun kapalı olması nedeniyle bekleyen sürücülere kumanya ve meyve suyu dağıttı. Karayolları ekiplerinin yolu açtığı bilgisinin gelmesi üzerine polis ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin verdi. Tırlar bekleme yaptıkları alandan peş peşe yollarına devam etti.

Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı
Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı
Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ağır tonajlı araçlara 24 saattir kapalı olan Karaman-Mersin yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika


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