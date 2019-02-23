Ağır Tonajlı Araçlara Keşan'da "Zorunlu Mola"
1 saat önce
Kuzey Ege'deki kuvvetli fırtınaya bağlı feribot seferlerindeki iptal nedeniyle Trakya'dan Çanakkale'ye geçecek ağır tonajlı araçlar Keşan'da bekletiliyor.
Kuzey Ege
'deki kuvvetli fırtınaya bağlı feribot seferlerindeki iptal nedeniyle Trakya
'dan Çanakkale
'ye geçecek ağır tonajlı araçlar Keşan
'da bekletiliyor.
Alınan bilgiye göre, Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan fırtına nedeniyle arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.
Seferlerdeki aksama nedeniyle Trakya'dan Çanakkale'ye geçecek tır ve kamyonların Gelibolu
, Kilitbahir
, Eceabat
'ta kuyruklar oluşmaması nedeniyle bu istikamete giden tır ve kamyonlar Keşan'da durduruldu.
Keşan Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince uyarılan sürücülerin araçlarını akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerine çekmeleri istendi.
Ağır tonajlı pek çok araç seferlerin yeniden başlamasını bekliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:10 Kaynak: AA
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