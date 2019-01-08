Son Dakika Haberleri: Ağır Tonajlı Araçların Geçişine İzin Verilmiyor

Ağır Tonajlı Araçların Geçişine İzin Verilmiyor

35 dakika önce

Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYORYoğun kar yağışı, Tokat-Sivas karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ağır Tonajlı Araçların Geçişine İzin Verilmiyor, System.String[]
Tokat'ta eğitim ve ulaşıma kar engeli (2)

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Yoğun kar yağışı, Tokat- Sivas karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi. Sivas'a gidiş yönünde Geyras mevkisinde Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri ağır tonajlı araçların ve TIR'ların geçişine izin vermezken, diğer araçlara zincir takmak suretiyle izin verdi. Ağır tonajlı araçlar, bölgedeki akaryakıt  istasyonuna park ettirilirken, buradaki restoranda Tokat Valiliği tarafından bekletilen kişilere çay ve yemek ikramında bulunuldu. Samsun'dan Sivas'a gitmek üzere yola çıkan Muhammet Hacısüleymanoğlu, "Kar nedeniyle burada kaldık. Devletimizden Allah razı olsun. Burada bize çay ve çorba ikramında bulundu" dedi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, akaryakıt istasyonunun restoranında şoförleri ziyaret ederek yol durumu hakkında bilgi verdi. 

Aynı güzergahta Kızıliniş mevkiisinde ise yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sivas yönüne giden otomobilin yol kenarında duran TIR'ın yanından geçmek isterken kontrolden çıkarak kayması sonucu otomobil orta refüje düştü. Otomobil sürücüsü Gökhan Kıratik, "Önümüzde bir tane TIR durmuştu. Yanından geçmek isterken tekerin biri soldaydı kaydı bizi aşağı düşürdü" dedi.

 Ayrıca Artova'dan Ağmusa köyüne gitmeye çalışan bazı öğrenci ve veliler yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Yolda kalan öğrenci ve velilerin imdadına ise AFAD ekipleri yetişti. Öğrenci ve velileri AFAD ekibi araçlarıyla Artova  ilçesine getirilerek, ilçede bulunan öğretmenevine yerleştirildi.

ÜNİVERSİTEDE SINAVLAR İPTAL

Olumsuz hava şartları nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi merkez ve tüm ilçelerdeki Meslek Yüksek Okulları'nda yarın yapılacak olan sınavlar iptal edildi. İptal edilen sınavların 16 Ocak'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:35 Kaynak: DHA

Tokat, Sivas, Kar, Güncel
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