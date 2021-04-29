Ağır vasıta araçlarının ulaşımı daha konforlu olacak - Son Dakika

Başiskele Vezirçifligi Enpay Sokak asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, ağır vasıta araçlarının sürekli hareket halinde olduğu ve çevresinde fabrikaların bulunduğu Başiskele Vezirçifligi Enpay Sokak'ta asfalt çalışması yaptı. Çalışmalar ile sokak ulaşıma daha elverişli hale getirildi.

ÜSTYAPI YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİLİYOR

Başiskele ilçesine konforlu bir yol daha kazandıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent genelinde vatandaşların ulaşımlarını daha rahat ve modern bir şekilde sağlayabilmeleri için projelerini bir bir sürdürüyor. Bu kapsamda fabrikaların yoğunlukla yer aldığı Vezirçiftliği Enpay Sokak'ta da yol çalışması yapıldı.

450 TON ASFALT

Büyükşehir ekipleri 210 metre uzunluğundaki sokakta 450 ton asfalt serimi yaparak caddenin daha konforlu ve güvenli olmasını sağladı. Asfalt öncesi 600 ton da yolun temelini oluşturan pilent miks temel serimi yapıldı. Üstyapı çalışması ile bölgede ağır vasıta araçlarının sıklıkla kullandığı yol daha kullanışlı ve modern bir hale getirildi.