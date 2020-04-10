Ağır vasıta ve ticari araçlara bakım hizmeti

Türkiye'nin farklı noktalarında yer alan toplam 25 adet Mobil Delvac Express servisi, ağır vasıtaları kaliteli yağlarla buluşturarak araçların performansını artırırken bakım maliyetlerini minimuma indirmeyi hedefliyor.



Ülkemizde 115 yıldır madeni yağların üretimi ve pazarlanması konusunda faaliyetlerini sürdüren Mobil Oil Türk A.Ş., bakım hizmeti ve yağ değişimini Mobil Delvac Express noktalarıyla ticari araç sahiplerine, ağır vasıta sürücülerine ve filo yöneticilerine sunuyor.



Konuyla ilgili konuşan Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, Mobil Delvac Express servislerinde ağır vasıta sürücülerini yetkili servis kalitesinde bir hizmet anlayışıyla karşıladıklarını belirterek; "Bakım hizmeti noktaları ile garanti kapsamından çıkan ağır vasıtaları için, yetkili servis kalitesinde bir hizmet anlayışı arayan ticari araç sürücülerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Sayıları 25'e ulaşan Mobil Delvac Express'ler ile kalitemizi koruyarak hizmetlerimizi sürdürme gayesindeyiz. Ağır vasıta sürücüleri, gerekli bakım ve kontrolleri servis noktalarında güvenle yaptırırken, en ağır yüklerde bile yüksek performansıyla motoru koruyan yağlarla araçlarını yeniliyorlar" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL