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Ağır ve masa başı işler fıtık ediyor - Son Dakika

Ağır ve masa başı işler fıtık ediyor

24.08.2021 14:27
Ağır ve masa başı işler fıtık ediyor, System.String[]

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, özellikle ağır ve masa başı işlerde çalışanların büyük bölümünün fıtıkla tanıştığına dikkat çekerek, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinin ertelenmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, özellikle ağır ve masa başı işlerde çalışanların büyük bölümünün fıtıkla tanıştığına dikkat çekerek, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinin ertelenmesinin ciddi sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Bel ve boyun fıtığıyla ilgili tedavinin ertelenmesinin sinirlerde kalıcı hasarlara yol açabileceğini, bu durumda hastaların felç riskiyle karşılaşma riskinin doğacağını belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, bel ve boyun fıtığı hakkında önemli bilgiler verdi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Karkucak, "Bel fıtıklarında klinik ağırlıklı olarak ağrı, uyuşma, karıncalanma şikayetleri ile başlar. Etkilediği sinir köküne göre bulgu verir, belden bacağa veya her iki bacağa yayılan ağrı şeklinde olabilir. Nörolojik defisit dediğimiz güç kaybı ile olabilmektedir. Bel fıtığın tedavisi beyin cerrahisi açısından mikro cerrahi şeklinde bel fıtığı ameliyatları, dar kanal ameliyatlarında açık cerrahi şeklinde yapılmaktadır. Dar kanalda ağrının dışında beraberinde yürüme zorluğu, nörolojik radikasyo denilen yürüyüp dinlenme ihtiyacı ve yukarıdan aşağı hastanın tarifi ile 'bir şey beni aşağı doğru çekiyor' gidemiyorum, durmak zorunda kalıyorum diye anlatılmaktadır. Cerrahi tedaviden sonra yüzde yüz fayda görürler, cerrahi tedavi altın standarttır. Bel fıtığı ameliyatlarında cerrahi tedavi olarak mikro tedavi uygulaması ile yapıyoruz ortalama 30- 40 dakika süren bir ameliyattır. Hasta ertesi gün mobilize oluyor. Ameliyattan 4 saat sonra rejimine alıyor ve bir gün sonra da taburcu ediliyor. Dar kanal cerrahisinde Omurilik daralması cerrahisinde yaklaşık ameliyat bir buçuk saat sürmekte ve açık cerrahi uygulanmaktadır. Bel bölgesinde hareket yoksa bozulma yoksa enstrümante yani halk arasında platin takılmıyor. Ama B bölgesinde intabilesi varsa yani o bölge oynuyor, daha sonra mükerrer problemlere neden olabilecek bir süreç varsa ona göre cerrahi esnada karar verilen enstrümantasyon ameliyatı yapılmaktadır. Bu ameliyattan sonra 4-5 saat sonra hasta rejimine alıyor ertesi gün korse ile mobilize edilerek kaldırılıyor bir iki gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edilmektedir" dedi.

BOYUN FITIĞI VE TEDAVİSİ

Dr. Karkucak, boyun fıtığı ve tedavisi hakkında şu bilgileri verdi:

"Boyun fıtıkları genellikle ani boyunda tutulma şekli ile başlar. Kollarda ağrı, uyuşma, karıncalanma etkilediği sinir kökünü etkilemekte ve belirli alanlarda da güç kaybına neden olabilmektedir. Boyun fıtığı cerrahisi yaklaşık tek seri boyun fıtığı ise yaklaşık yarım saatlik bir ameliyattır ve mikrocerrahi yöntemi ile gerçekleşmektedir. Hasta ertesi gün mobilize edilir ameliyattan sonra 6-8 saat rejimi verilebilir, boyunluk ile takip edilir. Ameliyat sonrası içinde 15-20 gün boyunluk ile takibi yapılır. Cerrahi riski, ameliyat riski yüzde birdir. Boyun fıtığı ameliyatlarından sonra hastalar ortalama 1 ay kadar ani boyun hareketlerini çok önerilmemektedir. Hastanın yaşı da önemli olmakla beraber, fiziki durumu ve bağ dokusu da çok önemlidir. Hastalar 1 ay kadar boyun hareketlerinde belirli kısıtlama yapmalıdır. Bel fıtığı olan hastalar yaklaşık 1 ay kadar eğilip, bükülme süreçleri araç kullanma, koşu, spor gibi durumları kısıtlanmaktadır. Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatlarında 2 aylık bir süreden sonra yüzme sporu bile yapılabilmektedir."

(İHA)

Ağır ve masa başı işler fıtık ediyor

Beyin Cerrahisi, Büyük Anadolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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