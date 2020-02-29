Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada - Son Dakika
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Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Ağır yaralanan bisiklet sürücüsünün kazası kamerada, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mustafa Yiğit'in (43) kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen bisikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı.


Atatürk Bulvarı, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 07:03 Kaynak: DHA
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