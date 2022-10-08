Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti

08.10.2022 00:57
Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken yan yoldan karşıya geçen polis aracına çarpan ve ağır yaralanan motorlu kurye, 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken yan yoldan karşıya geçen polis aracına çarpan ve ağır yaralanan motorlu kurye, 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza, 2 Ekim'de Diyarbakır Caddesi üzerinde meydana geldi. Motorlu kurye sürücüsü Yavuz Gülücü (29), asfalt çalışması nedeniyle kapalı olan yolda ilerlerken Üç Yol mevkiinde yan yoldan girerek karşıya geçmekte olan polis aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası motosikletle birlikte savrulan Gülücü ağır yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Gülücü, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi olan Yavuz Gülücü, buradan da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Gülücü, 5 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gülücü'nün cenazesi, Silvan ilçesi Kara Behlül Bey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağır yaralanan motorlu kurye yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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