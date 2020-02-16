Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan motorsiklet sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 16.00'da gerçekleşen motosiklet kazasında 23 yaşındaki sürücü Ali Rıza Gökkaya hayatını kaybetti.


Kaza, saat 16.00 sıralarında Hüseyin Can Bulvarı'nda meydana geldi. Motosikletiyle aşırı hızlı giden Ali Rıza Gökkaya yönetimindeki 35 AT 2797 plakalı motosiklet virajı alamayarak kaldırımdaki ağaçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Ali Rıza Gökkaya ve arkadaşı Erkan Ç. (20) ağır yaralı olarak Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Rıza Gökkaya'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.


Manisalı olan Gökkaya'nın Aydın'da üniversite eğitimi gördüğü öğrenildi. - AYDIN

Motosiklet, Kuşadası, Gökkaya, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:34 Kaynak: İHA
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