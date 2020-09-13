Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Denizli'de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli'de yolda arızalanan araca arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, Çivril ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametine seyir halinde olan sürücü Hasan A., idaresindeki 15 DR 373 plakalı otomobili arıza yapması üzerine karayolu üzerinde stop lambalarını yakarak tamirci beklemeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen Kerim Türkileri yönetimindeki 20 K 9983 plakalı motosiklet ile otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kerim Türkileri'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ
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