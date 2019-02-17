Ağır Yaralanan Polis Müdürü Hayatını Kaybetti
37 dakika önce
Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay
'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş
, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mustafa Ateş'in otopsisi sürüyor. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:42 Kaynak: İHA
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