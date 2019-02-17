Son Dakika Haberleri: Ağır Yaralanan Polis Müdürü Hayatını Kaybetti

Ağır Yaralanan Polis Müdürü Hayatını Kaybetti

37 dakika önce

Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır Yaralanan Polis Müdürü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Hatay'da makamında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan Asayiş Şube Müdürü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mustafa Ateş'in otopsisi sürüyor. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:42 Kaynak: İHA

Hatay, 3. Sayfa
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