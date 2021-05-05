Ağır yaralanan sürücünün kimliği tespit edildi - Son Dakika

Denizli'de yaya üst geçidinin ayağına çarparak karşı şeride geçen otomobile minibüs çarptı. Kazada hurda yığınına dönen araçta ağır yaralanan sürücünün 19 yaşında bir genç olduğu tespit edildi.

Denizli'de akşam saatlerinde meydana gelen kazada 45 S 5445 plakalı Nissan marka otomobili ile seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaya üst geçidinin beton ayağına çarparak karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen minibüsün çarptığı otomobil hurda yığınına döndü. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kimliği tespit edilemeyen sürücünün 19 yaşındaki Adem Paputçu olduğu ortaya çıktı. Gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DENİZLİ