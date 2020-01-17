Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı - Son Dakika

Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı

6 saat önce

Milas'ın Hisarcık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılamadı, System.String[]

Milas'ın Hisarcık Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen traktör kazasında ağır yaralanan sürücü yaşamını yitirdi.


Hisarcık Mahallesi Aliağa Deresi yanında sabah saatlerinde 73 yaşındaki Ali Kemal Kahvecioğlu'nun kontrolünde seyrederken kontrolden çıkan 09 TF 429 plakalı traktör kaza yapmış, kazada traktör sürücüsü Ali Kemal Kahvecioğlu ağır yaralanırken, traktörde yolcu olarak bulunan 70 yaşındaki Ayşe Kahvecioğlu hafif yaralanmıştı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan traktör sürücüsü Ali Kemal Kahvecioğlu burada yapılan tüm müdahalelere kurtarılamadı. - MUĞLA

Hisarcık, Milas, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
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