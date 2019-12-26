Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı - Son Dakika

Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı

6 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılmadı.

Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı, System.String[]

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kamyonetin arkadan çarptığı traktörün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılmadı.


Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın- İzmir karayolu Germencik ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kırsal Alangüllü Mahallesi'nden tarlada çalışmak için Germencik ilçesi yönüne hareket eden Ahmet Cengiz (81) idaresindeki 09 TC 776 plakalı traktöre, aynı yöne seyir halinde olan Ali Ö'nün kullandığı 09 TN 795 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan traktör, yolun sağındaki yaklaşık 2 metre derinliğindeki şarampole yuvarlandı.


Kaza sırasında sürücü Ahmet Cengiz'in 74 yaşındaki eşi Ulviye Cengiz, karayolunun ortasına savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik personelleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Cengiz, eşi ve traktörde bulunan ismi belirlenemeyen bir kişi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan sürücü Ahmet Cengiz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. - AYDIN

Ahmet Cengiz, Germencik, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çiftlik Bank davasında firari sanıklardan biri duruşmaya katılıp ifade verdi
Pompalı tüfekle bastığı birahanede kadın garsonu öldüren zanlı cezaevinde intihar etti İstanbul'da silahlı saldırganlar 250 bin euro'yu gasp etti Temizlik işçisi, bütün birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı

Son Dakika Haberleri
22:41 Yavru köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika Haber
22:30 Çernobil: 'Hayalet kasaba'da ilk Noel ağacı - Son Dakika Haber
22:10 MDOB "Hamlet" balesini sahneledi - Son Dakika Haber
22:08 CHP, Kanal İstanbul için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi - Son Dakika Haber
22:03 Meral Akşener'den Kanal İstanbul projesine şartlı 'evet' geldi - Son Dakika Haber
21:57 Erdoğan'ın şahitlik yaptığı Hulisi Akar'ın oğlunun nikah töreninde, dikkatlerden kaçmayan davetiye detayı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 22:48:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağır yaralanan traktör sürücüsü kurtarılmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]