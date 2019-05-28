Son Dakika Haberleri: Ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi
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Ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi

2 saat önce

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı.

Ağır yaralı ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi, System.String[]
Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı. Ağır yaralı olan kadın ambulans helikopterle araştırma hastanesine sevk edildi.
Kaza, Gemerek ilçesi Beştepeler köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul Gedik (26) yönetimindeki 06 AK 0550 plakalı otomobil Kayseri–Sivas istikametine seyir halindeyken Beştepeler köyü yakınlarında yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü Resul Gedik hafif yaralanırken araçta bulunan Büşra Gedik (24) ağır şekilde yaralandı. Yaralı Gemerek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:15 Kaynak: İHA
Sivas, Gemerek, Güncel
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