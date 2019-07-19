Son Dakika Haberleri: Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti

1 saat önce

Büyükkarıştıran'da yaşanan patlamada ağır yaralanan vatandaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk tedavi ve müdahalesinin yapılmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince helikopter ambulansla Kocaeli'ye götürüldü.

Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti, System.String[]
Büyükkarıştıran'da yaşanan patlamada ağır yaralanan vatandaş, Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ilk tedavi ve müdahalesinin yapılmasının ardından Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince helikopter ambulansla Kocaeli'ye götürüldü.

Vücudunda bulunan yanık yaralarının tedavisi için Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaş, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralarının ileri tetkik ve tedavisi için helikopter ambulans ile uygun yer bulunan Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi. Vücudunda yanık yaraları bulunan vatandaş, Lüleburgaz 8 Kasım Stadyumu'na iniş yapan Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı aracılığıyla Kocaeli'ye götürüldü. - KIRKLARELİ
Lüleburgaz, Helikopter, Kocaeli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı 4 bilezikle girdiği hayvancılık işinde servetine servet kattı İstanbul'da "Batı Nil Ateşli Virüsü" tehlikesi! Sivrisineklerden bulaşıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 16:49:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağır yaralı hastanın sevki helikopter ambulansla gerçekleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]